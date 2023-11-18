الطقس في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلا مع بعض السحب.





الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً .





ارتفاع الموج :من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة: العظمى 28 م والصغرى 20 م .. الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.