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بيان مشترك من ثلاث دول آسيوية: ضرورة فورية لوقف إطلاق النار في غزة

11/18/2023 1:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة تفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.


وأكدت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أن الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية.


وأضافت أنها أصدرت هذا البيان لإعطاء صورة أفضل وأكثر إنصافا للمناقشات بشأن الوضع في غزة خلال قمة دول منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك)، المنعقدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.


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