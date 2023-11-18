بيان مشترك من ثلاث دول آسيوية: ضرورة فورية لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة تفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.
وأكدت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أن الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية.
وأضافت أنها أصدرت هذا البيان لإعطاء صورة أفضل وأكثر إنصافا للمناقشات بشأن الوضع في غزة خلال قمة دول منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك)، المنعقدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.
MENAFN18112023000208011052ID1107449317
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.