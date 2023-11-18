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استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين بغزة

11/18/2023 1:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.
وأفادت وسائل اعلام باستشهاد مدير المستشفى الدكتور مدحت محسين وإصابة أطباء آخرين في القصف .

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