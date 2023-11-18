اشتباكات بين المقاومة والاحتلال جنوب جنين
التاريخ
11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد جنوب جنين.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فقد ألقى مقاومون قنابل يدوية الصنع "أكواع" تجاه قوات الاحتلال وأمطروها بزخات من الرصاص .
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