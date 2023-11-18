قصف عنيف جدا على جباليا وشمال غزة
التاريخ
11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شن طيران الاحتلال ، ليل الجمعة / السبت ، غارات عنيفة جدا على مناطق مختلفة في مخيم جباليا وشمال قطاع غزة.
وأشارت وسائل اعلام فلسطينية الى شن الاحتلال غارات عنيفة ، على بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
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