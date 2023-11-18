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قصف عنيف جدا على جباليا وشمال غزة

11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شن طيران الاحتلال ، ليل الجمعة / السبت ، غارات عنيفة جدا على مناطق مختلفة في مخيم جباليا وشمال قطاع غزة.
وأشارت وسائل اعلام فلسطينية الى شن الاحتلال غارات عنيفة ، على بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

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