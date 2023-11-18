فيديو- المغرب : أكثر من 130 مظاهرة دعما لغزة الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شهدت نحو 63 مدينة مغربية أكثر من 130 مظاهرة أمس الجمعة، دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن المظاهرات جاءت "استجابة لنداء الهيئة" لدعم غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
وطالب المتظاهرون الدولة المغربية بوقف اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ورفعوا شعارات تضامنية مع شهداء القطاع، في جمعة الغضب السادسة التي أعلنتها الهيئة تحت شعار "ضد اقتحام المستشفيات والحصار والتهجير".
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