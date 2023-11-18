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فيديو- المغرب : أكثر من 130 مظاهرة دعما لغزة الجمعة

11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت نحو 63 مدينة مغربية أكثر من 130 مظاهرة أمس الجمعة، دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن المظاهرات جاءت "استجابة لنداء الهيئة" لدعم غزة ضد العدوان الإسرائيلي.


وطالب المتظاهرون الدولة المغربية بوقف اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ورفعوا شعارات تضامنية مع شهداء القطاع، في جمعة الغضب السادسة التي أعلنتها الهيئة تحت شعار "ضد اقتحام المستشفيات والحصار والتهجير‎".


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