الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قامت قوات الاحتلال بسلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.واقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، بينها جنين ونابلس وطوباس، واشتبكت مع شبان فلسطينيين.واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وبلدتي دير الغصون وعتيل شمالا، في الضفة الغربية المحتلة.



كما اقتحمت قوة كبيرة المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.



ودعت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت، الفلسطينيين إلى عدم التجول خلال اقتحامها المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل، إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.



واقتحمت قوات الاحتلال ، مدينة طوباس من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية حوسان غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع، كما اقتحمت القوات قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل.

