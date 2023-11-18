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اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال

11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قامت قوات الاحتلال بسلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، بينها جنين ونابلس، واشتبكت مع شبان فلسطينيين، وذلك في إطار تصعيد مستمر منذ عملية طوفان الأقصى قبل نحو شهر.

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