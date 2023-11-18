(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قامت قوات الاحتلال بسلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، بينها جنين ونابلس، واشتبكت مع شبان فلسطينيين، وذلك في إطار تصعيد مستمر منذ عملية طوفان الأقصى قبل نحو شهر.
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