الاحتلال يقتحم مدينة أريحا فجر السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حي كتف الواد في مدينة أريحا، فجر السبت.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين من مدينة أريحا، بعد اقتحام تبعه تعزيزات من المدخل الشرقي.
وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت شقة داخل بناية سكنية، واعتقلت الشاب أحمد ماجد، مشيرة إلى أنها اقتحمت شارع قصر هشام، واعتقلت الشاب أحمد يوسف دويك بعد الاعتداء عليه بالضرب، وتحطيم مركبته.
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