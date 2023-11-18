الاحتلال يقتحم مدينة أريحا فجر السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حي كتف الواد في مدينة أريحا، فجر السبت.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين من مدينة أريحا، بعد اقتحام تبعه تعزيزات من المدخل الشرقي.



وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت شقة داخل بناية سكنية، واعتقلت الشاب أحمد ماجد، مشيرة إلى أنها اقتحمت شارع قصر هشام، واعتقلت الشاب أحمد يوسف دويك بعد الاعتداء عليه بالضرب، وتحطيم مركبته.

