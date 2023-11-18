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فيديو- المئات يتظاهرون في العاصمة الأميركية نصرة لغزة

11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر مئات الأميركيين أمام محطة قطارات يونيون ستايشن في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


وقال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين طالبوا الشعب الفلسطيني بانتفاضة جديدة كي يُسمعوا رأيهم للعالم.


كما طالبوا الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة.


وكان عاملون في القطاع الطبي قد تظاهروا في وقت سابق أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل ونادوا بالحرية لغزة.


وقال مراسل الجزيرة، تعليقا على تلك المظاهرات التي تجري في عدة مدن أميركية، إن الشارع الأميركي يرفض الخيارات التي تتبعها الإدارة الأميركية بشأن الحرب على غزة.


وأوضح ان استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من 60% من الأميركيين يرفضون الحرب على غزة وموقف الإدارة الأميركية الداعم بشكل غير مشروط لإسرائيل.


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