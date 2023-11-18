مظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن دعما لغزة

مظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن دعما لغزة
التاريخ
11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر مئات الأميركيين أمام محطة قطارات يونيون ستايشن في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون الشعب الفلسطيني بانتفاضة جديدة كي يُسمعوا رأيهم للعالم، كما طالبوا الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة.
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