الأمم المتحدة: لا يمكننا إرسال خبراء إلى مستشفى الشفاء في غزة

الأمم المتحدة: لا يمكننا إرسال خبراء إلى مستشفى الشفاء في غزة
التاريخ
11/18/2023 1:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" في غزة من أجل تقييم الوضع هناك.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين يوم أمس الجمعة: "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".
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