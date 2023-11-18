الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 21 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت: محمد اكرم زغير، وعمار مطلق زغير، وصهيب علي الجنيدي، ودياب موسى الجنيدي، ومحمود عزام الحداد، وحمد ذياب الزغير، ومهند القواسمة، وقتيبة القواسمي، وخالد السعو، ونور الصرصور، وحذيفة الجعبري، وعثمان القواسمي، وعبد الله محمد القواسمي، ومنجد القواسمة، وسامر دويك، وسميح الجعبري، وحسام ازغير، ووجيه فنون.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت محمد علي الحموز، كما داهمت بلدة يطا جنوبا واعتقلت محمد عبد الجواد أبو تركي.
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