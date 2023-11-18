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صندوق النقد: الحرب على غزة تشكل صعوبات على اقتصاد الأردن ومصر ولبنان

11/18/2023 1:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية المحتلة، ويشكل صعوبات للدول المجاورة (الأردن ولبنان ومصر) من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وبينت جورجيفا، في مقابلة أجرتها معها رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وترى أن تأثير الحرب على ‏الاقتصاد العالمي محدود للغاية ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طويل الأمد.‏




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