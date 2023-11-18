صندوق النقد: الحرب على غزة تشكل صعوبات على اقتصاد الأردن ومصر ولبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية المحتلة، ويشكل صعوبات للدول المجاورة (الأردن ولبنان ومصر) من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وبينت جورجيفا، في مقابلة أجرتها معها رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وترى أن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي محدود للغاية ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طويل الأمد.
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