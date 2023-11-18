برشلوني يتسبب بإصابة كامافينغا.. ويتصل معتذراً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت صحيفة ديفينسا سنترال عن أن المتسبب في إصابة إدواردو كامافينغا تواصل معه للاعتذار له عن الواقعة.
قالت الصحيفة إن لاعب برشلونة السابق عثمان ديمبلي اتصل على زميله في المنتخب الفرنسي، معتذراً عن تسببه في الإصابة القوية التي تعرض لها.
وأوضحت: "لاعب باريس سان جيرمان يشعر بالذنب بعدما تأكد من خطورة إصابة لاعب ريال مدريد وقال له في اتصال هاتفي: "لقد كان خطأي أنا آسف" وحاول تهدئة اللاعب مؤكداً أن هذه الأشياء تحدث في الملعب".
وأشارت إلى أن هذه اللفتة لاقت استحساناً من اللاعب المدريدي، متيقناً بأنه ليس أمامه سوى بدء مرحلة التعافي ومحاولة العودة بأسرع وقت ممكن إلى الملاعب.
واختتمت: "فترة التوقف الدولي أصبحت مثل الكابوس بالنسبة إلى ريال مدريد بعدما أصيب فينيسيوس جونيور مع منتخب البرازيل، إلى جانب كامافينغا الذي كان يعيش أفضل لحظاته مع العملاق الإسباني".
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