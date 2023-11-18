برشلوني يتسبب بإصابة كامافينغا.. ويتصل معتذراً

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت صحيفة ديفينسا سنترال عن أن المتسبب في إصابة إدواردو كامافينغا تواصل معه للاعتذار له عن الواقعة.

قالت الصحيفة إن لاعب برشلونة السابق عثمان ديمبلي اتصل على زميله في المنتخب الفرنسي، معتذراً عن تسببه في الإصابة القوية التي تعرض لها.

وأوضحت: "لاعب باريس سان جيرمان يشعر بالذنب بعدما تأكد من خطورة إصابة لاعب ريال مدريد وقال له في اتصال هاتفي: "لقد كان خطأي أنا آسف" وحاول تهدئة اللاعب مؤكداً أن هذه الأشياء تحدث في الملعب".

وأشارت إلى أن هذه اللفتة لاقت استحساناً من اللاعب المدريدي، متيقناً بأنه ليس أمامه سوى بدء مرحلة التعافي ومحاولة العودة بأسرع وقت ممكن إلى الملاعب.

واختتمت: "فترة التوقف الدولي أصبحت مثل الكابوس بالنسبة إلى ريال مدريد بعدما أصيب فينيسيوس جونيور مع منتخب البرازيل، إلى جانب كامافينغا الذي كان يعيش أفضل لحظاته مع العملاق الإسباني".