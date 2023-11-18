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الإمارات تستقبل الطائرة الأولى ضمن مبادرة استضافة 1000 طفل فلسطيني

11/18/2023 12:21:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حطت، اليوم السبت،
الطائرة الأولى من طائرات مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بعلاج 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وحملت
على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم.

ووصلت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، إلى مطار أبوظبي، حاملة أطفالاً هم في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.

وأكدت مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقاً للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

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