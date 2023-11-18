-->

Saturday, 18 November 2023 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


26 شهيدا بقصف الاحتلال لحي سكني في خان يونس بغزة

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 26 فلسطينيا، فجر السبت، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي سكني بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات متتالية عديدة على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 26 فلسطينياً وإصابة العشرات.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة إسرائيلية، كذلك منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فجر السبت ما أسفر عن سقوط شهداء وعشرات الإصابات .





MENAFN18112023000208011052ID1107449250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث