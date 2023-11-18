26 شهيدا بقصف الاحتلال لحي سكني في خان يونس بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 26 فلسطينيا، فجر السبت، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي سكني بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات متتالية عديدة على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 26 فلسطينياً وإصابة العشرات.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة إسرائيلية، كذلك منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فجر السبت ما أسفر عن سقوط شهداء وعشرات الإصابات .
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