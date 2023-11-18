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الاحتلال يقصف مسجدا وسط قطاع غزة

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف الطيران الحربي للاحتلال المسجد الكبير، في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ذكر في وقت سابق من الشهر الحالي، أن غارات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجداً في القطاع، 56 مسجدا منها دمر بشكل كامل .





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