الاحتلال يقصف مسجدا وسط قطاع غزة
التاريخ
11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف الطيران الحربي للاحتلال المسجد الكبير، في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ذكر في وقت سابق من الشهر الحالي، أن غارات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجداً في القطاع، 56 مسجدا منها دمر بشكل كامل .
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