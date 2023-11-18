برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة يعانون من الجوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عملياً في غزة، والناس في القطاع يعانون من الجوع.
وحذر رئيس برنامج الأغذية العالمي على موقع (اكس) بقوله: "إنه بدون وصول المساعدات الإنسانية بشكل متزايد ومستدام، سيواجه المدنيون إمكانية المجاعة بشكل فوري".
وأورد البرنامج في تقرير له، أن القطاع يواجه الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق، حيث إن جميع السكان تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية".
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