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برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة يعانون من الجوع

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عملياً في غزة، والناس في القطاع يعانون من الجوع.
وحذر رئيس برنامج الأغذية العالمي على موقع (اكس) بقوله: "إنه بدون وصول المساعدات الإنسانية بشكل متزايد ومستدام، سيواجه المدنيون إمكانية المجاعة بشكل فوري".
وأورد البرنامج في تقرير له، أن القطاع يواجه الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق، حيث إن جميع السكان تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية".




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