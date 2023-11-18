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متظاهرون يقتحمون المبنى الإداري بجامعة ميشيغان دعماً لغزة

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيغان الأميركية، لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول الاحتلال للحرب على غزة.


وذكر موقع صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأميركية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية".

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