متظاهرون يقتحمون المبنى الإداري بجامعة ميشيغان دعماً لغزة

متظاهرون يقتحمون المبنى الإداري بجامعة ميشيغان دعماً لغزة
التاريخ
11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيغان الأميركية، لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول الاحتلال للحرب على غزة.
وذكر موقع صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأميركية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية".
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