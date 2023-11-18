-->

Saturday, 18 November 2023 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نداء من مجمع الشفاء في غزة: المرضى يتضورون جوعاً وألماً.. والنازحون لا يجدون كسرة خبز

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة:" منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء، المرضى في مجمع الشفاء يتضورون جوعاً وألما والنازحون لا يجدون كسرة خبز".
وأضاف القدرة:" مجمع الشفاء أصبح معزولاً عن العالم تماماً بسبب انقطاع الاتصالات المرضى يتضورون جوعاً، والقمامة المتراكمة تشكل تهديداً للمحاصرين في المجمع".


وأردف:" لدينا داخل مجمع الشفاء ما بين 7 و10 آلاف شخص، والطعام الذي سمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص".


وختم القدرة بالقول:" قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لمجمع الشفاء وآبار المياه وشبكة الأكسجين.. 1500 كادر طبي ومئات المرضى و7 آلاف نازح يواجهون الموت في مجمع الشفاء".

MENAFN18112023000208011052ID1107449246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث