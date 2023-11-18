الأرصاد: منخفض قبرصي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه تكون الأجواء اليوم السبت لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.وليلاً، تميل الأجواء للبرودة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وفي ساعات المتأخرة من الليل تتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في والرياح غربية معتدلة السرعة.أما يوم غدٍ الأحد، فتتأثر المملكة بإمتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الاجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق بما فيها البحر الميت ،يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كلم/ساعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.