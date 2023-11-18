قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمخيم بلاطة في نابلس - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بثت منصات إخبارية فلسطينية مقاطع فيديو توثق عمليات الاقتحام المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.
وأظهرت المشاهد تجريف أحد شوارع المخيم، وتفجير أحد المنازل.
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لمقر حركة فتح وسط مخيم بلاطة فجر اليوم السبت.
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