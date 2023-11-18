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قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمخيم بلاطة في نابلس - فيديو

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بثت منصات إخبارية فلسطينية مقاطع فيديو توثق عمليات الاقتحام المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية.
وأظهرت المشاهد تجريف أحد شوارع المخيم، وتفجير أحد المنازل.
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لمقر حركة فتح وسط مخيم بلاطة فجر اليوم السبت.




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