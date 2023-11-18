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بصاروخ ارض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه أسقطوا طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أرض-جو فجر اليوم السبت.


وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية على مسيّرة إسرائيلية.

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