بصاروخ ارض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

بصاروخ ارض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية
التاريخ
11/18/2023 12:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه أسقطوا طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أرض-جو فجر اليوم السبت.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية على مسيّرة إسرائيلية.
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