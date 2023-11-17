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وزارة الصحة توضح الفحوصات الشاملة لمبادرة الرئيس للكشف عن الإعاقات السمعية

11/17/2023 11:20:05 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة هدفها مجتمع صحى خالى من المشاكل والاعاقات السمعية .



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة تتضمن المسح السمعى لجميع الأطفال حديثى الولادة والتشخيص والمتابعة بالاضافة للعلاج المجانى لجميع الأطفال .



وقالت إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوما، مشيرة إلى توفر أماكن الفحص فى المراكز والوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.



وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.





مبادرة الرئيس للكشف عن الاعاقات السمعية















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