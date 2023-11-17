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للمصريين بالخارج.. كيف يمكنك التصويت بالانتخابات الرئاسية؟

11/17/2023 11:20:05 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد المصريين بالخارج حول العالم للمشاركة فى واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى حددت موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل لتكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.



إجراءات التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، سؤال أجابت عنه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفيما يلى نستعرض إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج ، كما يلى :



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وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية .



- إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.



- حول بطاقة الرقم القومى غير السارية،
لم يشترط
سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج



-
يشترط سريان جواز السفر



-
لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما



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من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.



-
حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.




















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