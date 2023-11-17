السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة من كفر الشيخ للإسكندرية.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تبدأ السكة الحديد ، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الاسكندرية و القاهرة /الإسكندرية والعكس، وسيتم تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة.
ويقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً، على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء، ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470)، وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحاً، ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً .
وتم تشغل هيئة السكة الحديد، الجمعة، قطار 17 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساء ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحاً .
كما تبدأ الهيئة بداية من الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات906/158/964/952 /163) .
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