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السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة من كفر الشيخ للإسكندرية.. اليوم

11/17/2023 11:20:04 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ السكة الحديد ، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الاسكندرية و القاهرة /الإسكندرية والعكس، وسيتم تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة.

ويقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً، ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحاً، على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية / كفر الشيخ، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء، ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470)، وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحاً، ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً .

وتم تشغل هيئة السكة الحديد، الجمعة، قطار 17 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساء ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحاً .

كما تبدأ الهيئة بداية من الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات906/158/964/952 /163) .








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