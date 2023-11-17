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الجزائر والمملكة المتحدة تدعوان لحماية المدنيين فى غزة وتسهيل وصول المساعدات

11/17/2023 11:20:03 PM
(MENAFN- Youm7) دعت الجزائر والمملكة المتحدة إلى حماية المدنيين في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وأكدا دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، اللورد أحمد لويمبلدون، اليوم بلندن، في إطار الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المملكة المتحدة والجزائر أعربتا عن قلقهما بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، بما في ذلك في منطقة الساحل وأهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، حيث كان الوضع الأمني المتدهور في مالي ووجوب الوصول إلى حل لأزمة النيجر، من المجالات المثيرة للقلق بشكل خاص.

كما أكد الوزيران، بحسب البيان، من جديد التزامهما المشترك بالحوار السياسي المنتظم والتبادلات رفيعة المستوى لتعميق التفاهم وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، و تعهدا بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتهما وعلى المستوى الدولي، من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين داخل المنظمات والمحافل الدولية.








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