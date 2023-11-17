الأمم المتحدة: لا توجد إمكانية لإرسال خبرائنا إلى مستشفى الشفاء فى غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" فى غزة من أجل تقييم الوضع هناك.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الجمعة: "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".

وتابع: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع".

وأكد دوجاريك أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء الماضى،

متهما حركة "حماس" باستخدام المستشفى

للأغراض العسكرية.

بدورها،

نفت "حماس" صحة الاتهامات

الإسرائيلية الموجهة إليها.