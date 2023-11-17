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ولى عهد البحرين يشارك فى حفل افتتاح حوار المنامة 2023

11/17/2023 11:20:03 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الجمعة، حوار المنامة 2023، حيث شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فى حفل الافتتاح الذى حضره عدداً من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة.

ويناقش حوار المنامة 2023، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، أبرزها التخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، والتعاون الاستراتيجي، ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط.







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