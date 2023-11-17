-->

Saturday, 18 November 2023 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يعلن تدمير دبابةميركافا بصاروخين فى محيط ثكنة بيرانيت

11/17/2023 11:20:02 PM
(MENAFN- Youm7) نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبنانى مشاهد قال إنها تستهدف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم 16 نوفمبر، في محيط ثكنة "بيرانيت" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نشره
الإعلام الحربي
إطلاق صاروخين باتجاه دبابة ميركافا ترابط في إحدى القطعات العسكرية التابعة
للجيش الإسرائيلي،
وإصابتها بشكل مباشر وتبع ذلك انفجار كبير في الدبابة وتدميرها بشكل كامل.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 3 إسرائيليين أصيبوا في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من المنارة الحدودية مع لبنان.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أوضاعهم الصحية ليست معروفة.

كما أشارت إلى أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على شمال إسرائيل يوم الجمعة.

من جهته، يقول الجيش الإسرائيلي إنّه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران، وأن طائرات مقاتلة قصفت مواقع لحزب الله.

وتشهد
الحدود بين لبنان وإسرائيل
توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.







MENAFN17112023000132011024ID1107449193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث