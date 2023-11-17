حزب الله يعلن تدمير دبابةميركافا بصاروخين فى محيط ثكنة بيرانيت

MENAFN - Youm7) نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبنانى مشاهد قال إنها تستهدف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم 16 نوفمبر، في محيط ثكنة "بيرانيت" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نشره

الإعلام الحربي

إطلاق صاروخين باتجاه دبابة ميركافا ترابط في إحدى القطعات العسكرية التابعة

للجيش الإسرائيلي،

وإصابتها بشكل مباشر وتبع ذلك انفجار كبير في الدبابة وتدميرها بشكل كامل.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 3 إسرائيليين أصيبوا في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من المنارة الحدودية مع لبنان.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أوضاعهم الصحية ليست معروفة.

كما أشارت إلى أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على شمال إسرائيل يوم الجمعة.

من جهته، يقول الجيش الإسرائيلي إنّه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران، وأن طائرات مقاتلة قصفت مواقع لحزب الله.

وتشهد

الحدود بين لبنان وإسرائيل

توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.