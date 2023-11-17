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تعرف على كيفية قراءة بطاقة اعتماد شيكارة تقاوى البطاطس

11/17/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ خلال الأيام القادمة موسم زراعة البطاطس الصيفي 2023 / 2024 التى يتم استيراد التقاوى لها من 4 دول أوروبية "تقريبا ما بين 120 - 160 ألف طن" سنوياً من هولندا "معظم التقاوي" والدنمارك وفرنسا واسكتلندا وكميات قليلة من المانيا ولوكسمبرج وكل دولة لها "هيئة عامة لفحص واعتماد التقاوي" .



وفى التقرير التالى نتعرف على شرح محتويات "بطاقة اعتماد تقاوى البطاطس من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:



1- البطاطس محصولًا مهمًا في هولندا من إجمالي المساحة المنزرعة من البطاطس والتي تبلغ حوالي 150،000 هكتار“370 ألف فدان“.



2- مصر تزرع ما يفوق 400 الف فدان كل عام منهم ما بين 35000 و 38000 هكتار "ما بين 85- 100 الف فدان" من البطاطس لغرض التقاوي .



3- توفر هولندا تقاوي البطاطس لجميع دول العالم تقريباً وتبذل جهوداً كبيرة في البحوث ومراقبة الجودة ، وبناء مجموعة قوية من الأصناف المتميزة.



4- يقوم حوالى 1500 مزارع معتمد انتاج حوالى مليون طن تقاوي سنوياً من 300 صنف معتمد.



5- تتولى هيئة خدمات فحص واعتماد التقاوي الزراعية وتقاوي البطاطس الهولندية NAK
مسئولية فحص وتقييم واعتماد التقاوي الهولندية.



- تصنيف التقاوى أثناء الإنتاج حسب الرتبة:



6- basic seed: classes S, SE and E تقاوى الأساس الجيل السادس والسابع



7- certified seed: classes A and B. التقاوى المعتمدة



8- الرتبة اللى بنستوردها هي E class يعني كسر الجيل "السابع" – جيل الاساس واحيانا SE.. و مواصفاته حسب تصنيفات الاتحاد الأوروبي وحسب هيئة فحص التقاوي الهواندية NAK.



9- تقوم الهيئة بفحص حقول البطاطس المنزرعة لغرض التقاوي ثلاث مرات اثناء الموسم اولها فى مايو وذلك للتحقق من كل ما يتعلق بنقاء الصنف والادوات والمدخلات المستخدمة فى الانتاج وكذلك فحص الامراض والافات .



10- وجود نسبة لا تزيد عن 01% إصابة بفيرس التفاف الأوراق أو الموزيك وجود نسبة "صفر" من الاصابة بالعفن الطري (Dickeya) والساق السوداء والعفن البني والعفن الحلقي وعدم وجود أى من العفن الجاف وعدم الخلط بالأصناف الأخرى "مسموح بــ 0.025% " لا يزيد عن من 3-5 درنات فى الطن .



كيفية قراءة بطاقة الاعتماد "البطاقة البيضاء اللى على شيكارة التقاوي"؟



1- رتبة التقاوي (اللى بنستوردها فقط هي تقاوي الاساس "الجيل السادس والسابع" E & SE) اما رتبة A & C فتم الغاء استيرادهما من فترة ...



2- نوع بطاقة الاعتماد (بيضاء او زرقاء )
Certified seed potatoes (blue

certificate) or basic seed potatoes (white)



3- نوع التقاوي (بطاطس) Species: potato



4- اسم الصنف The variety's name



5- رقم المزارع (المسجل فى هيئة الاعتماد ) Number under which the grower is registered with the NAK



6- تاريخ اعطاء شهاد الاعتماد Date of certification



7- البلد المنتج للتقاوي Country in which the potatoes originated



8- حجم التقاوي (مم) Grading in millimetres ويفضل الاحجام من 28/55



9- سنة إنتاج التقاوي Year of production



10- منطقة الإنتاج "خريطة" Area يوجد خريطة هولندا المقوسة فيه جزء باللون الأسود وهذا يوضح منطقة إنتاج التقاوي وهنا يفضل التقاوى المنتجة من المناطق الشمالية في هولندا هذه المناطق الباردة تكون أقل ما يمكن لانتشار حشرة المن أو حتى أمراض الندوات والأعفان "البكتيرية" من مناطق ليوفاردين حرونينغن بالتحديد في شمال هولندا .



11- رقم الشهادة المحدد The unique certificate's number



12- كود وحدة التعبئة Packaging unit



13- كود خاص بستيفاء المتطلبات للكائنات الضارة ذات الصلة في المناطق المحمية Requirements for relevant harmful organisms of Protected Zones are met



14- كود خاص باستيفاء اشتراطات الاتحاد الاوربي لاعتماد التقاوي EU phytosanitary requirements are met



15 - التفتيش والشهادات وفقا توجيهات الاتحاد الأوروبي Inspections and certification in accordance with the relevant EU-directives


















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