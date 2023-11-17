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تعويضات المتضررين من خط سير القطار الكهربائى السريع

11/17/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Youm7) شكلت وزارة النق بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لجنة لاستلام المستندات الدالة على ملكية الأراضى والمنازل والوحدات، من أهالى كفر العلو بحلوان المتضررين من مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى المسافة من حلوان وحتى العين السخنة، وذلك لإعداد جداول التعويضات الخاصة بهم.



ويعرض اليوم السابع طرق وقيمة التعويض المقرر صرفها للأهالى، وفقا لما أعلنه الفريق كامل الوزير وزير النقل.



التعويض "مالى أو وحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات".



تعويضات مالية أو بوحدات سكنية بديلة



كل شقه يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقه واحده لإجمالى المبنى



إذا كانت القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التى ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له



ترميم العقارات التي وقع عليها ضرر بسبب المشروع


















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