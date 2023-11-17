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وزارة الزراعة تنجح فى استنباط أصناف جديدة من الخضراوات.. تعرف عليها

11/17/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال السيد القصير، وزير الزراع واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكل السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يومياً.



أضاف أنه يتم ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، لدرجة أن كل هذه الإجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.



وتوسعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية "القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي"، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية "القمح والذرة".



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- نجح مركز البحوث الزراعية في تسجيل أصناف لأول مرة من الخضراوات.


2- شملت الأصناف التى تم استنباطها 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، كذلك تصنيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، وملوحة التربة والمياه، والجفاف.



3- تم استنباط 5 أصناف من البطيخ المتفوق، و5 آخرين من الباذنجان، واثنين من الكانتالوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصناف أخرى.



4- يتم استنباط أصناف محلية جديدة من الفاصوليا تصلح للاستهلاك الطازج، وتتميز بتحمل الإصابة بالأمراض وتصلح للزراعة في المناطق المفتوحة والصوب، وتتميز بتحمل الإصابة بالصدأ والفيروس .



5- يتم استنباط أصناف محلية من البسلة تصلح للخريطة الجغرافية الزراعية في كافة المحافظات وتزرع في الصوب الزراعية والأراضي المكشوفة.












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