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تعرف على طرق تقديم التظلمات بقانون المخلفات.. والبت فيها خلال 30 يوما

11/17/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Youm7) حددت
ثلاثة مواد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، كيفية تقديم تظلمات حول تطبيق القانون وسبل البت فيها خلال 30 يوما ، وماهى اللجنة المنوط بها البت في الامر والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم ومتابعته .



اكدت المادة "20" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات أنه تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشـئة عـن تطبيـق أحكام القانون وهذه اللائحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولـة وعـضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولـة، وعـضوين آخرين أحدهم من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، والآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما ير فق بها من مـذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرارمن الوزير المختص، على أن يجدد هذا القرار سنويا



وأوضحت المادة" 21" من اللائحة التنفيذية أيضا ضرورت أن تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على الأقل شهريا، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تـستعين بمـن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويكون التظلم أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الـشأن بالقراراوالعلم به.



وقالت المادة الى المستندات المطلوبة في التظلم ونصها :" ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية"اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه، تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به، موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها، و يرفق بالتظلم المـستندات المؤيدة له.





أما المادة "22" من اللائحة التنفيذية، فقد رصدت الإجراءات اللوجيستية التي تتم للبت في التظلم ، وهى " أن تتولى الأمانة الفنية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخـاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مـسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثلـه، فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قـررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له فى هذه الحالة الحق فـى تقـديم تظلم جديد، كما انه من حق اللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو مـن تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها بحسب الأحوال، كما تصدر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، بالأغلبيـة المطلقـة، وعنـد تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن، على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .
















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