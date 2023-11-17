كوريا الجنوبية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب.. اعرف التفاصيل

قال مسؤول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية الجمعة إن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.

وأثار

أكل الكوريين للكلاب

انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضا لا سيما من الأجيال الأصغر سنا.

ونقلت "رويترز" عن يو إيوي-دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن

حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".

وذكر يو أن الحكومة والحزب الحاكم سيطرحان هذا العام مشروع قانون لفرض حظر، مضيفا أن البرلمان سيوافق عليه في ظل الدعم المتوقع من الحزبين الحاكم والمعارض.وخلال الاجتماع قال وزير الزراعة تشونج هوانج-كيون إن الحكومة ستطبق الحظر على نحو سريع وستوفر أقصى دعم ممكن للعاملين في قطاع لحومالكلابمن أجل وقف أنشطتهم.

وكيم كيون هي، سيدة كوريا الأولى، من أهم المنتقدين لأكل لحوم الكلاب وتبنت هي وزوجها الرئيس يون سوك يول كلابا مشردة.

وأخفق البرلمان في تبني مشروعات قوانين سابقة لحظر أكل لحم الكلاب بسبب احتجاجات شارك فيها العاملون في هذا القطاع والخوف من تضرر مصادر رزق مربين وأصحاب

مطاعم.

وسيشمل الحظر المقترح مهلة مدتها ثلاثة أعوام ودعما ماديا للشركات من أجل التحول لنشاط آخر مختلف.



