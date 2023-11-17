إكسبريس: رحلة الطيران الاستراتيجى الروسى إلى الشمال تحذير للندن

MENAFN - Youm7) وصفت صحيفة "إكسبريس" تحليق حاملة الصواريخ الإستراتيجية من طراز "تو-160" والقاذفة حاملة الصواريخ بعيدة المدى "تو – 22 إم3" الروسية فوق بحر النرويج بـ"التحذير لدولة بريطانيا".

وذكرت الصحيفة: "التحليق... يمكن النظر إليه على أنه بمثابة الخطوة الشاقة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أطول رحلة لحاملات الصواريخ الاستراتيجية طراز "تو-160" والقاذفات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية فوق بحر بارنتس وبحر النرويج والبحر الأسود استمرت أكثر من 13 ساعة.

وذكرت وزارة الدفاع بأن تلك الرحلات كانت مجدولة في أجواء فوق المياه الدولية في بحر بارنتس وبحر النرويج والبحر الأسود.

وشاركت في التحليق القاذفات الاستراتيجية تو-160 وتو-22 إلى جانب المقاتلات سو-30 وميغ-31.

ونقلت الدفاع الروسية عن سيرغي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى قوله: استكملنا جميع الطلعات الجوية بالتزام صارم وفق القواعد الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.

وأوضح أن الطيران بعيد المدى حلق في طلعات منتظمة فوق المياه المحايدة للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وفي السياق ذاته، قال أمين

مجلس الأمن الروسي

نيكولاي باتروشيف إن توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يزيد كثيرا من التهديدات الإشعاعية لكن نخب الغرب السياسية لا تشعر بقلق بشأن صحة حتى سكانها.

بدوره، قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن الناتو يحاول بنشاط نشر قواته وبنيته التحتية في

منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتثير خمس دول من أعضاء الحلف سباق تسلح هناك.

وأضاف فومين، في 16 نوفمبر الجاري، في كلمته خلال الجلسة العاشرة لاجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في آسيان وشركاء الحوار (آسيان بلس)، المنعقد في جاكرتا: "في الآونة الأخيرة، جرت محاولات نشطة لنشر القدرات العسكرية للناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبذريعة عدم قابلية تجزئة أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، فإن الدول الغربية، في الواقع، تقوم بنشر قواتها وبنيتها التحتية هناك".



ووفقا له "تساهم أنشطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا في عسكرة المنطقة وإثارة سباق تسلح...".