إصابات فى حادث إطلاق النار بولاية نيوهامبشير الأمريكية

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إصابات جراء حادث إطلاق النار في ولاية نيوهامبشير الأمريكية الجمعة.

وأكدت الشرطة المحلية في مدينة كونكورد بولاية نيوهامبشير شمال شرقي الولايات المتحدة، أن الحادث وقع في مستشفى ولاية نيوهامبشير. وبعد حوالي نصف الساعة من ورود الأنباء الأولى عن إطلاق النار، أكدت الشرطة السيطرة على الوضع ومقتل مطلق النار، دون أن توضح ما إذا قضي عليه بنيران الشرطة أو تخلص من حياته.

وأكدت الشرطة عدم وجود أي خطر على الأمن العام، مشيرة إلى أن الحضور الأمني في المنطقة لا يزال قائما، إذ تم رصد "سيارة مشبوهة" بالقرب من المكان. وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات، دون أن تذكر العدد الدقيق. وتعهد حاكم الولاية كريس سونونو بتقديم المزيد من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.