-->

Saturday, 18 November 2023 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدانة أمريكيين اثنين خرقا العقوبات بالتعاملات مع النفط الإيرانى

11/17/2023 11:19:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إدانة اثنين من المواطنين الأمريكيين، متهمين بشراء النفط الإيراني لغرض بيعه للصين في خرق واضح للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وجاء في بيان لوزارة العدل، إن المواطنين جينيو وانغ ودانييل لين من ولاية تكساس أدينا بتهمة "التآمر لغرض تبييض الأموال" من خلال التعاملات مع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.







MENAFN17112023000132011024ID1107449183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث