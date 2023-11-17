حرس الحدود الفنلندى يستخدم رذاذ الفلفل ضد المهاجرين على الحدود مع روسيا

MENAFN - Youm7) أفادت وسال إعلام فنلندية بأن حرس الحدود الفنلندي استخدم رذاذ الفلفل ضد مجموعة من المهاجرين على الحدود مع روسيا.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن مجموعة من حوالي 30 شخصا وصلت مساء الجمعة إلى معبر "نييرالا" الحدودي. ومنعها حرس الحدود من العبور، واستخدم رذاذ الفلفل ضد أحد المهاجرين الذي حاول اختراق الحواجز الأمنية.

وأكد مسؤول في حرس الحدود الفنلندي استخدام رذاذ الفلفل ضد المهاجرين "لغرض السيطرة على الوضع"، مشيرا إلى أن المهاجر المصاب تلقى المساعدة الطبية اللازمة بعد تعرضه للإصابة برذاذ الفلفل.

وسجلت السلطات الفنلندية يوم الجمعة عددا قياسيا من طلبات اللجوء في المعابر على الحدود مع روسيا، حيث تلقت الطلبات من 96 شخصا، وهم مواطنون من سوريا والعراق ودول أخرى.

ومنذ بداية العام تلقت السلطات الفنلندية 335 طلبا للجوء على المعابر الحدودية.

وقررت الحكومة الفنلندية

إغلاق 4 من المعابر الـ 8 على الحدود مع روسيا اعتبارا من 18 نوفمبر الجاري وحتى 18 فبراير المقبل، وذلك على تردي الوضع في مجال الهجرة وتسجيل تدفق متزايد من المهاجرين من دول ثالثة.