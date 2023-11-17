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اتحاد الكرة يترقب قرارات الكاف اليوم قبل انطلاق أمم أفريقيا

11/17/2023 11:19:52 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب الاتحاد المصر لكرة القدم، برئاسة جمال علام، ما يؤول إليه الاجتماع التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قرارات تتعلق ببطولة كأس الأمم التى تنطلق مطلع العام المقبل فى أبيدجان، ويشارك فيها المنتخب الوطني برفقة مجموعة تضم كلا من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا اليوم، السبت، فى أبيدجان بساحل العاج، ضمن الاستعدادات لمنافسات الأمم الأفريقية 2023 ، والذى سيرأسه رئيس كاف باتريس موتسيبي ويليه مؤتمر صحفى.



ويتضمن البرنامج أيضًا مباراة ودية بين أعضاء لجنة كاف التنفيذية وأساطير كرة القدم الإيفوارية، وينتظر اتحاد الكرة نتائج هذا الاجتماع حتى يبدأ الفراعنة خطة الإعداد للمشاركة في البطولة.



ويعقد اجتماع لجنة الكاف التنفيذية فى كوت ديفوار على هامش بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، علما بأنه ستبدأ البطولة النهائية فى 13 يناير 2024 ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية فى 11 فبراير 2024.












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