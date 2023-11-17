الزمالك ينهى ترتيبات استقبال فريق أبو سليم الليبى قبل مواجهة الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) أنهى مسئولو نادى الزمالك ترتيبات استقبال بعثة أبو سليم الليبى تمهيداً لمباراة الفريقين، والمقرر لها 26 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحدد نادى أبو سليم الليبى غداً الأحد 19 نوفمبر موعداً للوصول إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، حسبما أكد شكرى الخطوى المدير

الفني لفريق أبو سليم الليبى

في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن موعد الوصول.

واستقر الجهاز الفني لنادى

الزمالك

بقيادة معتمد جمال على تجربة خطة مباراة الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبى فى ودية الهلال الليبى، المقرر لها الأحد 19 نوفمبر.

وينوى جمال الدفع بأغلب عناصر التي سيخوض بها مباراة أبو سليم لإجراء بروفة أخيرة قبل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.وفضل معتمد جمال خوض مباراة ودية أمام الهلال الليبى لتشابه طريقة لعبه مع أبو سليم، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة، التي يسعى من خلالها لاستكشاف الفريق المنافس.