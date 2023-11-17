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موعد مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

11/17/2023 11:19:52 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا اليوم، السبت، استعدادته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.
ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".
موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026


يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره سيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) فى السادسة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026


مباراة منتخب مصر أمام سيراليون تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.
قائمة منتخب مصر لمواجهة سيراليون


وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:
فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح
خط الوسط: مروان عطية، ومحمد النني ، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.
في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.
ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.








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