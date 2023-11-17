الزمالك يسابق الزمن لإنهاء 3 أزمات فنية قبل مواجهة أبو سليم فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يسابق معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير
الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الزمن لحل 3 أزمات فنية يعانى منها الفريق قبل مواجهة أبو سليم الليبى، المرتقبة والمقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ويدرس معتمد جمال ، مع جهازه المعاون في الزمالك، وضع خطة محكمة يتغلب فيها على النقص العددى الموجود في مختلف المراكز للعديد من الأسباب سواء إصابة أو فنى أو قرار تربوى، وعلى رأسها الهجوم والدفاع والظهير الأيسر، وحراسة المرمى.
ويجهز
معتمد جمال الثنائى ناصر
منسي والبنينى سامسون أكينيولا لقيادة هجوم القلعة البيضاء فى مباراة أبو سليم، بعد تأكد غياب التونسي سيف الدين الجزيرى بسبب الإصابة، فضلاً عن تجهيز حاتم سكر ومحمد عبد الشافى للجبهة اليسرى بسبب معاناة عبد الله جمعة من الإصابة وإيقاف أحمد فتوح.
في سياق مختلف، تتوفر قناعة كبيرة لدى معتمد
جمال فى تواجد
سامسون في التشكيل
الأساسى
للزمال
في مباراة
أبو
سليم المقبلة، بعد تألقه بشكل
كبير بداية من مباراة بيراميدز ومساهمته في صعود الفريق
إلى نهائي كأس مصر، فضلاً عن تسجيله ثنائية في المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء الماضى أمام توخ عنخ آمون.
ويراهن معتمد
جمال على
استمرار تألق سامسون في مباراة
أبو
سليم
الليبى
بعد منحه
الفرصة كاملة، والتي لم يستطع الحصول عليها الفترة
الماضية وظل
حبيساً لدكة البدلاء، قبل أن يعود من بعيد ويخطف الأنظار في مباراة
بيراميدز بالكأس.
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