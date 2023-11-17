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الزمالك يسابق الزمن لإنهاء 3 أزمات فنية قبل مواجهة أبو سليم فى الكونفدرالية

11/17/2023 11:19:52 PM
(MENAFN- Youm7) يسابق معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير
الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الزمن لحل 3 أزمات فنية يعانى منها الفريق قبل مواجهة أبو سليم الليبى، المرتقبة والمقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدرس معتمد جمال ، مع جهازه المعاون في الزمالك، وضع خطة محكمة يتغلب فيها على النقص العددى الموجود في مختلف المراكز للعديد من الأسباب سواء إصابة أو فنى أو قرار تربوى، وعلى رأسها الهجوم والدفاع والظهير الأيسر، وحراسة المرمى.

ويجهز
معتمد جمال الثنائى ناصر
منسي والبنينى سامسون أكينيولا لقيادة هجوم القلعة البيضاء فى مباراة أبو سليم، بعد تأكد غياب التونسي سيف الدين الجزيرى بسبب الإصابة، فضلاً عن تجهيز حاتم سكر ومحمد عبد الشافى للجبهة اليسرى بسبب معاناة عبد الله جمعة من الإصابة وإيقاف أحمد فتوح.

في سياق مختلف، تتوفر قناعة كبيرة لدى معتمد
جمال فى تواجد
سامسون في التشكيل
الأساسى
للزمال
في مباراة
أبو
سليم المقبلة، بعد تألقه بشكل
كبير بداية من مباراة بيراميدز ومساهمته في صعود الفريق
إلى نهائي كأس مصر، فضلاً عن تسجيله ثنائية في المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء الماضى أمام توخ عنخ آمون.

ويراهن معتمد
جمال على
استمرار تألق سامسون في مباراة
أبو
سليم
الليبى
بعد منحه
الفرصة كاملة، والتي لم يستطع الحصول عليها الفترة
الماضية وظل
حبيساً لدكة البدلاء، قبل أن يعود من بعيد ويخطف الأنظار في مباراة
بيراميدز بالكأس.








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