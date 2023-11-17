رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد نداءه لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 11 (كونا) -- جدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس اليوم الجمعة نداءه لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة مطالبا أطراف النزاع بأن يمتثلوا للقانون الدولي بما في ذلك قوانين الحرب.
جاء ذلك في اجتماع غير رسمي عقده فرانسيس حول الوضع الإنساني في قطاع غزة حيث استمع أعضاء الجمعية خلال الاجتماع إلى إحاطات من تسعة مسؤولين أمميين.
وقال فرانسيس إن "هذا النداء لم يصدر منه وحده وإنما تردد صداه من جانب عموم أعضاء الجمعية العامة" مشيرا إلى أن الآلاف من المدنيين فقدوا أرواحهم وغالبيتهم من النساء والأطفال في القطاع.
وذكر "لقي الآلاف حتفهم بلا مبرر ويرقى الوضع الإنساني في غزة وغيرها من المناطق المتضررة إلى كارثة إنسانية مطلقة لا تظهر أي علامات على التراجع في الأمد القريب".
وأضاف أن حياة الفلسطينيين في غزة والمناطق المتضررة الأخرى "انقلبت رأسا على عقب" بعد أن تم تهجير أكثر من نصف سكان القطاع (6ر1 مليون شخص) من منازلهم.
وسلط رئيس الجمعية الضوء على التضحيات التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني من أجل احترام قيم ومبادئ الأمم المتحدة معربا عن حزنه لوفاة 102 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
من جانبه قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الأزمة الإنسانية في غزة "غير محتملة ولا يمكن أن تستمر" مشيرا إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز الآن 11 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضاف غريفيث أن 45 بالمئة من جميع الوحدات السكنية في القطاع قد تضررت أو دمرت في حين لم يتبق سوى القليل من الرعاية الطبية في شمال غزة.
ودعا وكيل الأمين العام إلى مواصلة التدفق المستمر للمساعدات واستخدام المزيد من المعابر إلى غزة لتوصيل الإمدادات الأساسية موضحا أن معالجة حجم الاحتياجات في القطاع من نقطة عبور واحدة في الجنوب بدا "مستحيلا" من الناحية اللوجستية.
وشدد غريفيث على الحاجة إلى الوقود "لإبقاء الناس على قيد الحياة" وتوفير ضمانات أمنية ومرافق إضافية لإنشاء مراكز توزيع الإغاثة وخاصة جنوب غزة.
وطالب المسؤول الأممي باتخاذ التدابير الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين والوقوف في وجه هذه الأزمة "غير العادية وغير المقبولة".
من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إن 10 مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى في غزة ما زالت تعمل محذرا من انقطاع العلاج الذي يهدد حياة أكثر من عشرات الآلاف من المرضى.
وجدد غيبريسوس الدعوة إلى ضرورة إيقاف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تحققت من وقوع 152 هجوما على تلك المرافق في غزة و170 في الضفة الغربية.
وأكد أيضا ضرورة تمكين مستشفى الشفاء من العمل مشيرا إلى التقارير التي تفيد بأن نحو 300 عامل صحي و650 مريضا داخل المستشفى.
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن الأزمة في غزة هي أزمة للأمم المتحدة وأزمة للإنسانية داعيا إلى ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. (النهاية) ع س ت / ف ا س
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