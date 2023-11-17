-->

Saturday, 18 November 2023 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد نداءه لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 11 (كونا) -- جدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس اليوم الجمعة نداءه لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة مطالبا أطراف النزاع بأن يمتثلوا للقانون الدولي بما في ذلك قوانين الحرب.
جاء ذلك في اجتماع غير رسمي عقده فرانسيس حول الوضع الإنساني في قطاع غزة حيث استمع أعضاء الجمعية خلال الاجتماع إلى إحاطات من تسعة مسؤولين أمميين.
وقال فرانسيس إن "هذا النداء لم يصدر منه وحده وإنما تردد صداه من جانب عموم أعضاء الجمعية العامة" مشيرا إلى أن الآلاف من المدنيين فقدوا أرواحهم وغالبيتهم من النساء والأطفال في القطاع.
وذكر "لقي الآلاف حتفهم بلا مبرر ويرقى الوضع الإنساني في غزة وغيرها من المناطق المتضررة إلى كارثة إنسانية مطلقة لا تظهر أي علامات على التراجع في الأمد القريب".
وأضاف أن حياة الفلسطينيين في غزة والمناطق المتضررة الأخرى "انقلبت رأسا على عقب" بعد أن تم تهجير أكثر من نصف سكان القطاع (6ر1 مليون شخص) من منازلهم.
وسلط رئيس الجمعية الضوء على التضحيات التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني من أجل احترام قيم ومبادئ الأمم المتحدة معربا عن حزنه لوفاة 102 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
من جانبه قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الأزمة الإنسانية في غزة "غير محتملة ولا يمكن أن تستمر" مشيرا إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز الآن 11 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضاف غريفيث أن 45 بالمئة من جميع الوحدات السكنية في القطاع قد تضررت أو دمرت في حين لم يتبق سوى القليل من الرعاية الطبية في شمال غزة.
ودعا وكيل الأمين العام إلى مواصلة التدفق المستمر للمساعدات واستخدام المزيد من المعابر إلى غزة لتوصيل الإمدادات الأساسية موضحا أن معالجة حجم الاحتياجات في القطاع من نقطة عبور واحدة في الجنوب بدا "مستحيلا" من الناحية اللوجستية.
وشدد غريفيث على الحاجة إلى الوقود "لإبقاء الناس على قيد الحياة" وتوفير ضمانات أمنية ومرافق إضافية لإنشاء مراكز توزيع الإغاثة وخاصة جنوب غزة.
وطالب المسؤول الأممي باتخاذ التدابير الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين والوقوف في وجه هذه الأزمة "غير العادية وغير المقبولة".
من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إن 10 مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى في غزة ما زالت تعمل محذرا من انقطاع العلاج الذي يهدد حياة أكثر من عشرات الآلاف من المرضى.
وجدد غيبريسوس الدعوة إلى ضرورة إيقاف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تحققت من وقوع 152 هجوما على تلك المرافق في غزة و170 في الضفة الغربية.
وأكد أيضا ضرورة تمكين مستشفى الشفاء من العمل مشيرا إلى التقارير التي تفيد بأن نحو 300 عامل صحي و650 مريضا داخل المستشفى.
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن الأزمة في غزة هي أزمة للأمم المتحدة وأزمة للإنسانية داعيا إلى ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. (النهاية) ع س ت / ف ا س

MENAFN17112023000071011013ID1107449176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث