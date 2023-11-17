الأمين العام للأمم المتحدة يعين رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 11 (كونا) -- عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.
وأشار دوجاريك إلى استلام خطاب من الحكومة السودانية أعلنت فيه قرارها إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) على الفور.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة كافة بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.
وأفاد المتحدث الأممي بأن مجلس الأمن هو الذي يعطي الأمين العام تفويض إدارة البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأسست بعثة (يونيتامس) وفقا لقرار مجلس الأمن (2524) في يونيو 2020 ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر المقبل. (النهاية)
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