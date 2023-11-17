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الأمين العام للأمم المتحدة يعين رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 11 (كونا) -- عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.
وأشار دوجاريك إلى استلام خطاب من الحكومة السودانية أعلنت فيه قرارها إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) على الفور.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة كافة بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.
وأفاد المتحدث الأممي بأن مجلس الأمن هو الذي يعطي الأمين العام تفويض إدارة البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأسست بعثة (يونيتامس) وفقا لقرار مجلس الأمن (2524) في يونيو 2020 ومن المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من ديسمبر المقبل. (النهاية)

ع س ت




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