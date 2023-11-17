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استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء استمرار قصف الاحتلال للأحياء السكنية في قطاع غزة

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 11 (كونا)-- استشهد العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة جراء استمرار طيران الاحتلال قصفه للأحياء السكنية في قطاع غزة لليوم ال42 على التوالي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن ثلاث شقيقات استشهدن مساء اليوم الجمعة وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف حي (القصاصيب) شمال قطاع غزة.
وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة (الفلاح) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في (حي الزيتون) جنوب مدينة (غزة) والتي تؤوي نازحين ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وأعلن المستشفى الأندونيسي في بلدة (بيت لاهيا) شمال القطاع وصول جثامين 120 شهيدا من محافظتي غزة وشمال غزة.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة (بيت لاهيا) وحي (الصبرة) ما أوقع العشرات بين شهيد وجريح.
وأشارت (وفا) إلى أن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت ملقاة على الأرض في حي (الصبرة) وأن الإسعاف غير قادر على الوصول إلى المكان لاخلاء الشهداء والجرحى.
ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع (الشفاء) الطبي وأعلن عن استشهاد 24 مريضا ومصابا خلال اليومين الماضيين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المعدات الطبية الحيوية عن العمل وتعذر إجراء الكثير من العمليات الجراحية كما منعت قوات الاحتلال الوصول الى الصيدلية المركزية في المجمع.
على صعيد متصل أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليماته للحكومة بتكثيف عملها في التواصل مع الجهات الدولية من أجل ضمان إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات طبية وإغاثية.
وأكد الرئيس عباس ضرورة العمل مع الجهات الدولية لالزام الكيان الإسرائيلي المحتل بإدخال هذه الاحتياجات إلى غزة والسماح بنقل الجرحى من القطاع إلى مستشفيات الضفة والقدس لمتابعة العلاج. (النهاية)

ن ق / م م ج



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