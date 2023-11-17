استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء استمرار قصف الاحتلال للأحياء السكنية في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 11 (كونا)-- استشهد العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة جراء استمرار طيران الاحتلال قصفه للأحياء السكنية في قطاع غزة لليوم ال42 على التوالي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن ثلاث شقيقات استشهدن مساء اليوم الجمعة وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف حي (القصاصيب) شمال قطاع غزة.
وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة (الفلاح) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في (حي الزيتون) جنوب مدينة (غزة) والتي تؤوي نازحين ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وأعلن المستشفى الأندونيسي في بلدة (بيت لاهيا) شمال القطاع وصول جثامين 120 شهيدا من محافظتي غزة وشمال غزة.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة (بيت لاهيا) وحي (الصبرة) ما أوقع العشرات بين شهيد وجريح.
وأشارت (وفا) إلى أن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت ملقاة على الأرض في حي (الصبرة) وأن الإسعاف غير قادر على الوصول إلى المكان لاخلاء الشهداء والجرحى.
ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع (الشفاء) الطبي وأعلن عن استشهاد 24 مريضا ومصابا خلال اليومين الماضيين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المعدات الطبية الحيوية عن العمل وتعذر إجراء الكثير من العمليات الجراحية كما منعت قوات الاحتلال الوصول الى الصيدلية المركزية في المجمع.
على صعيد متصل أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليماته للحكومة بتكثيف عملها في التواصل مع الجهات الدولية من أجل ضمان إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات طبية وإغاثية.
وأكد الرئيس عباس ضرورة العمل مع الجهات الدولية لالزام الكيان الإسرائيلي المحتل بإدخال هذه الاحتياجات إلى غزة والسماح بنقل الجرحى من القطاع إلى مستشفيات الضفة والقدس لمتابعة العلاج. (النهاية)
ن ق / م م ج
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