لبنان.. جيش الاحتلال يواصل قصف قرى الجنوب والمقاومة تستهدف مواقعه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 11 (كونا) -- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قصف عدد من القرى في جنوب لبنان فيما أعلنت (المقاومة الاسلامية في لبنان) استهداف عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف بقذائف المدفعية مركزا للجيش اللبناني في (سردا) ومنطقة (رأس الظهر) غرب بلدة (ميس الجبل) واستهدف (تلة التركمان – عديسة) بقذائف فوسفورية حارقة.
واضافت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت ايضا بلدات (حولا) و(مركبا) و(عديسة) و(إبل السقي) و(مارون الراس) و(عيترون) ومحيط بلدتي (شمع) و(طيرحرفا) واصابت القذائف منزلا في (بلدة كفركلا) وآخر في بلدة (عيترون) من دون وقوع إصابات.
وذكرت ان مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي أغارت على أطراف بلدة (عيتا الشعب) وعلى الأطراف الشمالية لبلدة (الخيام).
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانا عن (المقاومة الاسلامية) قالت فيه انها استهدفت مساء اليوم الجمعة مجموعة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي في حرج (المنارة) ودبابة في محيط مقر قيادة (الفرقة 91) في (برانيت) بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
واشارت الى ان "مقاتليها" استهدفوا موقع (رويسات العلم) التابع لجيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين (المقاومة الاسلامية في لبنان) وجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية انطلقت بعد عملية (طوفان الاقصى) في (قطاع غزة) في السابع من اكتوبر الماضي واخذت حدتها ووتيرتها تتصاعد في الفترة الاخيرة. (النهاية)
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