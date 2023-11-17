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لبنان.. جيش الاحتلال يواصل قصف قرى الجنوب والمقاومة تستهدف مواقعه

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 11 (كونا) -- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قصف عدد من القرى في جنوب لبنان فيما أعلنت (المقاومة الاسلامية في لبنان) استهداف عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية‏ ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف بقذائف المدفعية مركزا للجيش اللبناني في (سردا) ومنطقة (رأس الظهر) غرب بلدة (ميس الجبل) واستهدف (تلة التركمان – عديسة) بقذائف فوسفورية حارقة.
واضافت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت ايضا بلدات (حولا) و(مركبا) و(عديسة) و(إبل السقي) و(مارون الراس) و(عيترون) ومحيط بلدتي (شمع) و(طيرحرفا) واصابت القذائف منزلا في (بلدة كفركلا) وآخر في بلدة (عيترون) من دون وقوع إصابات.
وذكرت ان مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي أغارت على أطراف بلدة (عيتا الشعب) وعلى الأطراف الشمالية لبلدة (الخيام).
من جهة اخرى نقلت الوكالة الوطنية بيانا عن (المقاومة الاسلامية) قالت فيه انها استهدفت مساء اليوم الجمعة مجموعة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي في حرج (المنارة) ودبابة في محيط مقر قيادة (الفرقة 91) في (برانيت) بالأسلحة المناسبة وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
واشارت الى ان "مقاتليها" استهدفوا موقع (رويسات العلم) التابع لجيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين (المقاومة الاسلامية في لبنان) وجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية انطلقت بعد عملية (طوفان الاقصى) في (قطاع غزة) في السابع من اكتوبر الماضي واخذت حدتها ووتيرتها تتصاعد في الفترة الاخيرة. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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