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الحكومة اليمنية تدين إعدام ميليشيات الحوثي لجندي أسير منذ 3 أعوام

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 17 - 11 (كونا) -- دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات اليوم الجمعة قيام ميليشيات الحوثي بإعدام الجندي في الجيش اليمني محمد وهبان في معتقلها بالسجن الحربي في صنعاء بعد ثلاثة أعوام على أسره في محافظة (مارب).
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام على إصدار ما تسمى "المحكمة العسكرية الابتدائية" التابعة لميليشيا الحوثي حكما بإعدام الجندي محمد وهبان الذي اسر لمدة ثلاثة اعوام ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الارياني إلى أن الجندي الأسير أضرب عن الطعام قبل تصفيته احتجاجا على ما يتعرض له وبقية الأسرى والمختطفين من تعذيب نفسي وجسدي وحرمان الرعاية لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي نقلته إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقا بداخلها.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات ميليشيات الحوثي.
وكانت وسائل إعلام محلية يمنية قد نقلت قبل أيام عن مصادر مقربة من أسرة الجندي محمد وهبان أن ميليشيات الحوثي قامت بتصفيته داخل زنزانة انفرادية في سجن (القلعة) بالعاصمة صنعاء التي نقل إليها بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة الا ان الميليشيا أبلغت الأسرة أنه أقدم على الإنتحار. (النهاية)

س ن ص / ف ا س




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