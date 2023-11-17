الحكومة اليمنية تدين إعدام ميليشيات الحوثي لجندي أسير منذ 3 أعوام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 17 - 11 (كونا) -- دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات اليوم الجمعة قيام ميليشيات الحوثي بإعدام الجندي في الجيش اليمني محمد وهبان في معتقلها بالسجن الحربي في صنعاء بعد ثلاثة أعوام على أسره في محافظة (مارب).
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام على إصدار ما تسمى "المحكمة العسكرية الابتدائية" التابعة لميليشيا الحوثي حكما بإعدام الجندي محمد وهبان الذي اسر لمدة ثلاثة اعوام ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الارياني إلى أن الجندي الأسير أضرب عن الطعام قبل تصفيته احتجاجا على ما يتعرض له وبقية الأسرى والمختطفين من تعذيب نفسي وجسدي وحرمان الرعاية لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي نقلته إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقا بداخلها.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات ميليشيات الحوثي.
وكانت وسائل إعلام محلية يمنية قد نقلت قبل أيام عن مصادر مقربة من أسرة الجندي محمد وهبان أن ميليشيات الحوثي قامت بتصفيته داخل زنزانة انفرادية في سجن (القلعة) بالعاصمة صنعاء التي نقل إليها بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة الا ان الميليشيا أبلغت الأسرة أنه أقدم على الإنتحار. (النهاية)
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