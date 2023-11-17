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مستشار الرئيس الفلسطيني يستنكر ادعاءات الكيان الإسرائيلي المحتل حول وجود عسكري بمستشفى (الشفاء)

11/17/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز فيصل
القاهرة - 17 - 11 (كونا) -- استنكر مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش اليوم الجمعة ادعاءات الكيان الإسرائيلي المحتل حول وجود مسلحين أسفل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة مؤكدا أن هذه الادعاءات هدفها تحويل النظر عن جوهر العدوان.
وقال الهباش في تصريح هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كل ما ادعاه الاحتلال حول المستشفى ثبت كذبه حتى الآن موضحا أن قواته عندما اقتحمت المستشفى لم تجد أو تكتشف شيئا.
وأضاف أن ما يمارسه الاحتلال بحق المستشفيات في قطاع غزة هو استمرار لحرب إبادة وإصرار على انتهاك كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن هذه الممارسات التي ترتكب ضد أهلنا في غزة والمستشفيات بجانب تدمير البنية التحتية لم ولن تحقق هدفها المتمثل في "التهجير القسري" والذي يسعى الاحتلال لتحقيقه.
وجدد الهباش مطالبة الدولة الفلسطينية بضرورة وقف العدوان وحقن الدماء في قطاع غزة مشيرا إلى سقوط 12 ألف شهيد وأكثر من 33 ألف مصاب بالإضافة إلى توقف المستشفيات عن العمل.
وشدد على أن الكيان الإسرائيلي المحتل من خلال غطاء أمريكي ينتهك كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان مؤكدا أن المواقف الدولية على المستوى الشعبي أو الرسمي أصبحت إيجابية نظرا لما يفعله الاحتلال من إباده لشعب مدني أعزل. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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