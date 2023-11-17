مستشار الرئيس الفلسطيني يستنكر ادعاءات الكيان الإسرائيلي المحتل حول وجود عسكري بمستشفى (الشفاء)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز فيصل
القاهرة - 17 - 11 (كونا) -- استنكر مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش اليوم الجمعة ادعاءات الكيان الإسرائيلي المحتل حول وجود مسلحين أسفل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة مؤكدا أن هذه الادعاءات هدفها تحويل النظر عن جوهر العدوان.
وقال الهباش في تصريح هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كل ما ادعاه الاحتلال حول المستشفى ثبت كذبه حتى الآن موضحا أن قواته عندما اقتحمت المستشفى لم تجد أو تكتشف شيئا.
وأضاف أن ما يمارسه الاحتلال بحق المستشفيات في قطاع غزة هو استمرار لحرب إبادة وإصرار على انتهاك كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن هذه الممارسات التي ترتكب ضد أهلنا في غزة والمستشفيات بجانب تدمير البنية التحتية لم ولن تحقق هدفها المتمثل في "التهجير القسري" والذي يسعى الاحتلال لتحقيقه.
وجدد الهباش مطالبة الدولة الفلسطينية بضرورة وقف العدوان وحقن الدماء في قطاع غزة مشيرا إلى سقوط 12 ألف شهيد وأكثر من 33 ألف مصاب بالإضافة إلى توقف المستشفيات عن العمل.
وشدد على أن الكيان الإسرائيلي المحتل من خلال غطاء أمريكي ينتهك كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان مؤكدا أن المواقف الدولية على المستوى الشعبي أو الرسمي أصبحت إيجابية نظرا لما يفعله الاحتلال من إباده لشعب مدني أعزل. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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